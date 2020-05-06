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Генпрокуратура Молдови вважає, що президента Додона не можна карати за тиск на Конституційний суд

Середа, 6 травня 2020, 17:42

Генеральна прокуратура Молдови у відповідь на запит депутатської групи зазначила, що не може відкрити справу проти президента Додона за тиск на Конституційний суд через його президентський імунітет.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

У відповідь на звернення парламентської групи Pro Moldova з вимогою порушити кримінальну справу проти президента країни Ігоря Додона за тиск на Конституційний суд і втручання у його роботу, Генеральна прокуратура відповіла, що це неможливо.

Заступник генерального прокурора Юрій Перевозник зазначив, що президента не можна притягнути до відповідальності , оскільки він за своєю посадою користується імунітетом. Водночас, депутати можуть спробувати притягнути Ігоря Додона до політичної відповідальності, якщо зберуть у парламенті достатньо голосів для підтримки його відставки або проведення референдуму з цього приводу.

Нагадаємо, 23 квітня Конституційний суд Молдови призупинив дію закону про ратифікацію угоди між Кишиневом і Москвою про 200 млн євро кредиту від РФ, задовольнивши клопотання депутата Демократичної партії  Серджіу Сирбу.

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Росія схвалила виділення кредиту Молдові на прохання президента країни Ігоря Додона для підтримки економіки. Цей кредит порівнюють з "кредитом Януковича" 2013 року.

Конституційний суд збирається з’ясувати, чи він не порушує положення Конституції про суверенітет і незалежність Молдови, про економічну діяльність в країні та законодавства про використання іноземних займів та кредитів.

Президент у відповідь заявив, що якщо КС анулює дію договору про російський кредит, з 1 травня країна не зможе виплачувати пенсії і заробітні плати, а провладна партія соціалістів (ПСРМ) звинуватила опозицію (Pro Moldova, "Дію та солідарність" (PAS)  і "Палтформу Гідність і правда" (DA) у "підриві зусиль уряду з реалізації плану виходу з кризи" та в тому, що вони намагаються взяти Конституційний суд під контроль.

Після цього депутати подали звернення до Генпрокуратури з вимогою порушити справу проти Ігоря Додона на тій підставі, що президент "дозволив собі публічно звинувачувати й шантажувати суддів Конституційного суду, лідерів опозиції та депутатів парламенту".

Сам КС в офіційній реакції відкинув звинувачення про те, що "судді грають в ігри деяких кланів… щоб паралізувати державу у період кризи" та що Суд нібито може бути захоплений певними політичними силами "для узурпації державної влади".

"Уся діяльність та рішення Конституційного суду будуть засновані виключно на нормах Конституції. Будь-який тиск на суддів КС неприпустимий у демократичній державі, що ґрунтується на верховенстві права", - йдеться у заяві Суду.

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