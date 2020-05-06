Генпрокуратура Молдови вважає, що президента Додона не можна карати за тиск на Конституційний суд

Генеральна прокуратура Молдови у відповідь на запит депутатської групи зазначила, що не може відкрити справу проти президента Додона за тиск на Конституційний суд через його президентський імунітет.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

У відповідь на звернення парламентської групи Pro Moldova з вимогою порушити кримінальну справу проти президента країни Ігоря Додона за тиск на Конституційний суд і втручання у його роботу, Генеральна прокуратура відповіла, що це неможливо.

Заступник генерального прокурора Юрій Перевозник зазначив, що президента не можна притягнути до відповідальності , оскільки він за своєю посадою користується імунітетом. Водночас, депутати можуть спробувати притягнути Ігоря Додона до політичної відповідальності, якщо зберуть у парламенті достатньо голосів для підтримки його відставки або проведення референдуму з цього приводу.

Нагадаємо, 23 квітня Конституційний суд Молдови призупинив дію закону про ратифікацію угоди між Кишиневом і Москвою про 200 млн євро кредиту від РФ, задовольнивши клопотання депутата Демократичної партії Серджіу Сирбу.

Росія схвалила виділення кредиту Молдові на прохання президента країни Ігоря Додона для підтримки економіки. Цей кредит порівнюють з "кредитом Януковича" 2013 року.

Конституційний суд збирається з’ясувати, чи він не порушує положення Конституції про суверенітет і незалежність Молдови, про економічну діяльність в країні та законодавства про використання іноземних займів та кредитів.

Президент у відповідь заявив, що якщо КС анулює дію договору про російський кредит, з 1 травня країна не зможе виплачувати пенсії і заробітні плати, а провладна партія соціалістів (ПСРМ) звинуватила опозицію (Pro Moldova, "Дію та солідарність" (PAS) і "Палтформу Гідність і правда" (DA) у "підриві зусиль уряду з реалізації плану виходу з кризи" та в тому, що вони намагаються взяти Конституційний суд під контроль.

Після цього депутати подали звернення до Генпрокуратури з вимогою порушити справу проти Ігоря Додона на тій підставі, що президент "дозволив собі публічно звинувачувати й шантажувати суддів Конституційного суду, лідерів опозиції та депутатів парламенту".

Сам КС в офіційній реакції відкинув звинувачення про те, що "судді грають в ігри деяких кланів… щоб паралізувати державу у період кризи" та що Суд нібито може бути захоплений певними політичними силами "для узурпації державної влади".

"Уся діяльність та рішення Конституційного суду будуть засновані виключно на нормах Конституції. Будь-який тиск на суддів КС неприпустимий у демократичній державі, що ґрунтується на верховенстві права", - йдеться у заяві Суду.