Генпрокуратура Молдовы считает, что президента Додона нельзя наказывать за давление на Конституционный суд

Генеральная прокуратура Молдовы в ответ на запрос депутатской группы отметила, что не может открыть дело против президента Додона за давление на Конституционный суд из-за его президентского иммунитета.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

В ответ на обращение парламентской группы Pro Moldova с требованием возбудить уголовное дело против президента страны Игоря Додона за давление на Конституционный суд и вмешательство в его работу, Генеральная прокуратура ответила, что это невозможно.

Заместитель генерального прокурора Юрий Перевозник отметил, что президента нельзя привлечь к ответственности, поскольку он по своей должности пользуется иммунитетом.

В то же время, депутаты могут попробовать привлечь Игоря Додона к политической ответственности, если соберут в парламенте достаточно голосов для поддержки его отставки или проведения референдума по этому поводу.

Напомним, 23 апреля Конституционный суд Молдовы приостановил действие закона о ратификации соглашения между Кишиневом и Москвой о 200 млн евро кредита от РФ, удовлетворив ходатайство депутата Демократической партии Серджиу Сырбу.

Россия одобрила выделение кредита Молдове по просьбе президента страны Игоря Додона для поддержки экономики. Этот кредит сравнивают с "кредитом Януковича" 2013 года.

Конституционный суд собирается выяснить, не нарушает ли он положения Конституции о суверенитете и независимости Молдовы, об экономической деятельности в стране и законодательство об использовании иностранных займов и кредитов.

Президент в ответ заявил, что если КС аннулирует действие договора о российском кредите, с 1 мая страна не сможет выплачивать пенсии и заработные платы, а правящая партия социалистов (ПСРМ) обвинила оппозицию (Pro Moldova, "Действие и солидарность" (PAS) и "Платформу Достоинство и правда"(DA) в "подрыве усилий правительства по реализации плана выхода из кризиса" и в том, что они пытаются взять Конституционный суд под контроль.

После этого депутаты подали обращение в Генпрокуратуру с требованием возбудить дело против Игоря Додона на том основании, что президент "позволил себе публично обвинять и шантажировать судей Конституционного суда, лидеров оппозиции и депутатов парламента".

Сам КС в официальной реакции отверг обвинения о том, что "судьи играют в игры некоторых кланов ... чтобы парализовать государство в период кризиса" и что Суд якобы может быть захвачен определенными политическими силами "для узурпации государственной власти".

"Вся деятельность и решения Конституционного суда будут основаны исключительно на нормах Конституции. Любое давление на судей КС недопустимо в демократическом государстве, основанном на верховенстве права", - говорится в заявлении Суда.