Британія стала першою країною в Європі, де від епідемії загинули більше 30 тис людей

Британія стала першою країною в Європі, де від коронавірусу загинули більше 30 тисяч людей.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС, про це на урядовому пресбрифінгу оголосив Роберт Дженрік, міністр у справах громад і місцевого самоврядування.

За останню добу у Британії зареєстрували 649 смерті від коронавірусу, що дещо менше, ніж 693 вчора. Загальна кількість померлих в країні зросла до 30 076. Ця цифра включає померлих від Covid-19 у лікарнях, у будинках для літніх людей та інших закладах і вдома.

Італія, яка до 5 травня була першою країною в Європі за кількістю загиблих від вірусу, ще не перетнула цю позначку – станом на сьогодні, з початку епідемії померли 29 684 людей.

Зараз Британія є першою за кількістю загиблих від Covid-19 у Європі та другою – у світі, після США, де загиблих вже більше 70 тисяч.

За останніми даними Департаменту охорони здоров'я та соціального захисту, кількість підтверджених випадків коронавірусу в Британії з початку епідемії перевищила 200 тисяч – 201 101 людей отримали позитивний результат, з понад мільйона усіх, хто здав тест станом на ранок 6 травня.

За останню добу виявили 6 111 нових хворих – на майже 2 тисячі більше, ніж напередодні. Вчора цей показник складав 4406.

