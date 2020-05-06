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Британія стала першою країною в Європі, де від епідемії загинули більше 30 тис людей

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Британія стала першою країною в Європі, де від епідемії загинули більше 30 тис людей

Середа, 6 травня 2020, 20:37

Британія стала першою країною в Європі, де від коронавірусу загинули більше 30 тисяч людей.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС, про це на урядовому пресбрифінгу оголосив Роберт Дженрік, міністр у справах громад і місцевого самоврядування.

За останню добу у Британії зареєстрували 649 смерті від коронавірусу, що дещо менше, ніж 693 вчора. Загальна кількість померлих в країні зросла до 30 076. Ця цифра включає померлих від Covid-19 у лікарнях, у будинках для літніх людей та інших закладах і вдома.

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Італія, яка до 5 травня була першою країною в Європі за кількістю загиблих від вірусу, ще не перетнула цю позначку – станом на сьогодні, з початку епідемії померли 29 684 людей.

Зараз Британія є першою за кількістю загиблих від Covid-19 у Європі та другою – у світі, після США, де загиблих вже більше 70 тисяч.

За останніми даними Департаменту охорони здоров'я та соціального захисту, кількість підтверджених випадків коронавірусу в Британії з початку епідемії перевищила 200 тисяч – 201 101 людей отримали позитивний результат, з понад мільйона усіх, хто здав тест станом на ранок 6 травня.  

За останню добу виявили 6 111 нових хворих – на майже 2 тисячі більше, ніж напередодні. Вчора цей показник складав 4406.

Водночас, показник тестувань впав до найнижчого показника за останній тиждень – 69,4 тисячі, що вже четвертий день менше бажаних 100 тисяч тестів на день.

Раніше прем’єр Борис Джонсон заявляв, що прагне наростити спроможність країни до 200 тисяч тестів на день до кінця травня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Британія планує почати послаблювати карантинні обмеження з 11 травня. 

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Коронавірус Епідемія у цифрах Велика Британія
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