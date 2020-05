Великобритания стала первой страной Европы, где от эпидемии погибли более 30 тыс человек

Великобритания стала первой страной в Европе, где от коронавируса погибли более 30 тысяч человек.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС, об этом на правительственном брифинге объявил Роберт Дженрик, министр по делам общин и местного самоуправления.

За последние сутки в Великобритании зарегистрировали 649 смерти от коронавируса, что несколько меньше, чем 693 вчера. Общее количество умерших в стране выросло до 30 076. Эта цифра включает умерших от Covid-19 в больницах, в домах престарелых и других учреждениях , также дома.

Италия, которая до 5 мая была первой страной в Европе по количеству погибших от вируса, еще не пересекла эту отметку - на сегодня, с начала эпидемии в стране умерли 29 684 человека.

Сейчас Великобритания является первой по количеству погибших от Covid-19 в Европе и второй - в мире, после США, где погибших уже более 70 тысяч.

По последним данным Департамента здравоохранения и социальной защиты, количество подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании с начала эпидемии превысило 200 тысяч - 201 101 человек получили положительный результат. Всего по состоянию на утро 6 мая тест на коронавирус сдали более миллиона британцев.

За последние сутки обнаружили 6111 новых больных - почти 2000 больше, чем накануне. Вчера этот показатель составлял 4406.

As of 9am 6 May, there have been 1,448,010 tests, with 69,463 tests on 5 May.



1,072,144 people have been tested of which 201,101 tested positive.



As of 5pm on 5 May, of those tested positive for coronavirus, across all settings, 30,076 have sadly died. pic.twitter.com/cKEui1YBAV