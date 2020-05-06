Испания в четвертый раз продлила чрезвычайное положение

Парламент Испании в четвертый раз продлил чрезвычайное положение в связи с эпидемией, поддержав предложение премьера.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Конгресс, нижняя палата парламента Испании, поддержал предложение премьера Педро Санчеса и четвертый раз продлил чрезвычайное положение в связи с эпидемией коронавируса – еще на 15 дней, до 24 мая.

"За" проголосовали 178 парламентариев, против – 75, еще 97 воздержались.

Кроме Социалистической партии (PSOE) и их партнеров в коалиции Unidas Podemos, в последний момент решение согласились поддержать представители Баскской националистической партии, Гражданской партии (Ciudadanos) и Канарская коалиция.

Оппозиционные фракции сначала заявляли, что не собираются поддерживать решение. Чтобы собрать достаточное количество голосов, премьеру пришлось "в последний момент" убеждать депутатов.

"Мы смогли получить частичную победу в борьбе с вирусом, в которой каждый чем-то пожертвовал... Абсолютно правильных решений не бывает, но снимать чрезвычайное положение сейчас было бы абсолютной ошибкой", - заявлял Санчес.

Народная партия, которая сначала выступала против и заявляла, что "чрезвычайная ситуация не должна привести к конституционной диктатуре", во время голосования воздержалась.

Чрезвычайное положение в Испании введено с 14 марта. Каждые 2 недели Конгресс должен утвердить его продолжение. Срок предыдущего продления истекал 9 мая.

Напомним, с 27 апреля в стране возобновили работу промышленные предприятия, а со 2 мая людям впервые позволили выйти на улицу, чтобы прогуляться и заняться спортом после 48 дней изоляции. За эти несколько дней полиция выписала более 36 тысяч штрафов за несоблюдение дистанции.

4 мая началась так называемая "нулевая фаза" отмены карантина: открылись небольшие магазины, парикмахерские (по предварительной записи), ресторанам разрешили продавать еду на вынос.

В последние 4 дня ежедневное количество умерших от коронавируса в Испании не превышало 200 человек, но сегодня снова выросло. В то же время, количество новых случаев уменьшается.