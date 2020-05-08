У Барселоні затримали послідовника "Ісламської держави", що планував теракт

Іспанська поліція затримала в Барселоні марокканця, підозрюваного у зв'язках з "Ісламською державою", який, на їхню думку, планував теракт.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У Цивільній гвардії заявили, що заарештували людину, описану як глибоко радикалізовану, після спільного розслідування з силами безпеки Марокко та Сполучених Штатів.

"Підозрюваний мав намір вчинити терористичний акт, подробиці якого невідомі", - заявили в поліції.

За даними поліції, його зв'язки з "Ісламською державою" нараховують щонайменше чотири роки, хоча до недавнього часу він не виявляв ніяких зовнішніх ознак радикалізації.

Після того як 14 березня Іспанія ввела карантин через поширення коронавірусу, його інтерес до джихадистського руху зріс, повідомляє поліція.

Відтоді підозрюваний публічно клявся у вірності "Ісламській державі" і заявляв про свою ненависть до Заходу в соціальних мережах.

Він також здійснив кілька таємних поїздок по місту, під час яких, на думку поліції, вишукував потенційні цілі для нападу.