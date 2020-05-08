В Барселоне задержали последователя ИГИЛ, планировавшего теракт
Испанская полиция задержала в Барселоне марокканца, подозреваемого в связях с "Исламским государством", который, по их мнению, планировал теракт.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
В Гражданской гвардии заявили, что арестовали человека, описанного как глубоко радикализованного, после совместного расследования с силами безопасности Марокко и США.
"Подозреваемый намеревался совершить террористический акт, подробности которого неизвестны", - заявили в полиции.
По данным полиции, его связи с "Исламским государством" насчитывают по меньшей мере четыре года, хотя до недавнего времени он не проявлял никаких внешних признаков радикализации.
После того как 14 марта Испания ввела карантин из-за распространения коронавируса, его интерес к джихадистскому движению вырос, сообщает полиция.
С тех пор подозреваемый публично клялся в верности ИГИЛ и заявлял о своей ненависти к Западу в социальных сетях.
Он также совершил несколько тайных поездок по городу, во время которых, по мнению полиции, выискивал потенциальные цели для нападения.