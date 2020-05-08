Латвія продовжила карантин до 9 червня, але з послабленнями

Уряд Латвії прийняв рішення продовжити режим надзвичайної ситуації, запроваджений у зв’язку з поширенням коронавірусу, до 9 червня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

При цьому після 12 травня цілий ряд обмежувальних заходів скасований або ослаблений.

Зокрема, скасовується вимога переміщення на відстані 2 метрів у кількості не більше двох. З 12 травня будуть дозволені публічні та приватні заходи за участю до 25 осіб (максимальна тривалість в приміщенні — три години, на відкритому повітрі — без обмежень). Дозволені пікети, мітинги, збори, ходи та релігійні заходи. Організатори повинні забезпечувати дистанцію між учасниками та доступність засобів дезінфекції. Ліміт 25 осіб не відноситься до заходів, в яких можна брати участь не виходячи з легкового автомобіля.

Міжнародні пасажирські перевезення все ще під забороною. Винятком є країни Балтії.

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Першими культурними установами, які після 12 травня почнуть відновлювати роботу, будуть музеї, бібліотеки, Національний архів та приватні культурні установи.

Користування громадським транспортом дозволять тільки в масці.

Спорт дозволений, але з обмеженнями. У групових тренуваннях можуть брати участь до 25 осіб (разом з тренером). Потрібно дотримуватися дистанції два метри. Час тренування в закритому приміщенні не може перевищувати три години, а для тренувань на відкритому повітрі ліміт не встановлений. Спортзали та фітнес-клуби можуть відновити роботу тільки за умови дотримання санітарних вимог.

З 12 травня буде скасовано заборону на роботу торгових центрів у вихідні та святкові дні. При цьому зберігаються запобіжні заходи (попередження про дотримання двометрової дистанції, обмежувальні знаки та інформаційні повідомлення раз в 15 хвилин).

У кафе правило двох метрів зберігається. Як і раніше: за одним столиком — максимум дві людини (виняток — члени однієї сім'ї). У касах і зоні обслуговування клієнтів як і раніше потрібно дотримуватися дистанції в два метри.

У дитсадках більше не потрібні щотижневі заяви. До цих пір батьки повинні були щотижня надавати довідку про те, що протягом останніх 14 днів вони або дитина не були за кордоном. Після 12 травня такі довідки будуть більше не потрібні.

Надзвичайна ситуація в Латвії була оголошена 12 березня. У зв'язку зі зниженням поширення нового коронавірусу, уряд вирішив послабити обмежувальні заходи.