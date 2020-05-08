Латвия продолжила карантин до 9 июня, но послаблениями

Правительство Латвии приняло решение продлить режим чрезвычайной ситуации, введенный в связи с распространением коронавируса, до 9 июня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

При этом после 12 мая целый ряд ограничительных мер отменен или ослаблен.

В частности, отменяется требование перемещения на расстоянии 2 метров в количестве не более двух человек. С 12 мая будут разрешены публичные и частные мероприятия с участием до 25 человек (максимальное время в помещении - три часа, на открытом воздухе - без ограничений). Разрешены пикеты, митинги, собрания, шествия и религиозные мероприятия. Организаторы должны обеспечивать дистанцию ​​между участниками и доступность средств дезинфекции. Лимит 25 человек не относится к событиям, в которых можно участвовать не выходя из легкового автомобиля.

Международные пассажирские перевозки все еще под запретом. Исключением являются страны Балтии.

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Первыми культурными учреждениями, которые после 12 мая начнут восстанавливать работу, будут музеи, библиотеки, Национальный архив и частные культурные учреждения.

Пользование общественным транспортом разрешат только в маске.

Спорт разрешен, но с ограничениями. В групповых тренировках могут принимать участие до 25 человек (вместе с тренером). Нужно соблюдать дистанцию в ​​два метра. Время тренировки в закрытом помещении не может превышать трех часов, а для тренировок на открытом воздухе лимит не установлен. Спортзалы и фитнес-клубы могут возобновить работу только при условии соблюдения санитарных требований.

С 12 мая будет отменен запрет на работу торговых центров в выходные и праздничные дни. При этом сохраняются меры (предупреждение о соблюдении двухметровой дистанции, ограничительные знаки и информационные сообщения раз в 15 минут).

В кафе правило двух метров сохраняется. Как и раньше, за одним столиком - максимум два человека (исключение - члены одной семьи). В кассах и зоне обслуживания клиентов по-прежнему нужно соблюдать дистанцию ​​в два метра.

В детсадах больше не нужны еженедельные заявления. До сих пор родители должны были еженедельно предоставлять справку о том, что в течение последних 14 дней они или ребенок не были за границей. После 12 мая такие справки будут больше не нужны.

Чрезвычайная ситуация в Латвии была объявлена ​​12 марта. В связи со снижением распространения нового коронавируса правительство решило ослабить ограничительные меры.