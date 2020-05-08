Молдова після рішення КС планує повторно домовлятися з Росією про €200 млн кредиту

Уряд Молдови планує відновити перемовини з Росією щодо €200 млн кредиту після рішення Конституційного суду, яким попередню угоду визнали неконституційною.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker, про це оголосив президент країни Ігор Додон в ефірі відеоплатформи "Президент відповідає".

За його словами, перемовини з Росією планують відновити наступного тижня.

"Звісно, ми не згодні і не задоволені рішенням Конституційного суду. Ми повинні знайти рішення, яке забезпечить стабільність бюджетної сфери Молдови. Тому уряд наступного тижня може прийняти рішення про відновлення перемовин з Росією щодо надання кредиту", - зазначив президент.

Він додав, також, що "якщо збережеться політична стабільність", уряд "знайде нові рішення цієї проблеми".

Крім того, Ігор Додон у публікації на Facebook знову назвав ситуацію з рішенням КС "інтригами окремих політиків", а саме рішення – політизованим.

Прем’єр Іон Кіку у пості на своїй Facebook-сторінці зазначив, що уряд знайде рішення для виконання запланованих проєктів.

"КС прийняв рішення. Воно обов’язкове для виконання, як обов’язкове для виконання і фінансування витрат, передбачених законом "Про державний бюджет". Уряд знайде необхідні гроші, щоб закрити дірку в бюджеті, викликану цим рішенням. Ми не відмовляємося від жодного проєкту підтримки громадян та підприємців, а також з відновлення дорожньої інфраструктури", - заявив він.

Нагадаємо, вчора увечері Конституційний суд Молдови постановив, що угода про кредит від РФ на 200 млн євро суперечить Конституції.

Росія схвалила виділення кредиту Молдові на прохання президента країни Ігоря Додона для підтримки економіки. Цей кредит порівнюють з "кредитом Януковича" 2013 року.

Опозиція називає угоду небезпечною для країни. Найбільші питання щодо кредиту у парламенті викликала стаття 7, п.2 угоди, де йдеться про те, що владі доведеться взяти на себе і прострочені борги за схваленими державою позиками молдовських компаній перед російськими банками, оскільки не було ясності, навіщо цей пункт потрібний та які кредити можуть просити молдовські компанії у російських банків.