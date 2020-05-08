Молдова после решения КС планирует повторно договариваться с Россией о 200 млн евро кредита

Правительство Молдовы планирует возобновить переговоры с Россией 200 млн евро кредита после решения Конституционного суда, которым предварительное соглашение признали неконституционным.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker, об этом объявил президент страны Игорь Додон в эфире программы "Президент отвечает".

По его словам, переговоры с Россией планируют возобновить на следующей неделе.

"Конечно, мы не согласны и недовольны решением Конституционного суда. Мы должны найти решение, которое обеспечит стабильность бюджетной сферы Молдовы. Поэтому правительство на следующей неделе может принять решение о возобновлении переговоров с Россией о предоставлении кредита", - отметил президент.

Он добавил также, что "если сохранится политическая стабильность", правительство "найдет новые решения этой проблемы".

Кроме того, Игорь Додон в публикации на Facebook снова назвал ситуацию с решением КС "интригами отдельных политиков", а само решение - политизированным.

Премьер Ион Кику в посте на своей Facebook-странице отметил, что правительство найдет решение для выполнения запланированных проектов.

"КС принял решение. Оно обязательно для выполнения, как обязательное для исполнения и финансирования расходов, предусмотренных законом "О государственном бюджете". Правительство найдет необходимые деньги, чтобы закрыть дыру в бюджете, вызванную этим решением. Мы не отказываемся ни от одного проекта поддержки граждан и предпринимателей, а также по восстановлению дорожной инфраструктуры", - заявил он.

Напомним, вчера вечером Конституционный суд Молдовы постановил, что соглашение о кредите от РФ на 200 млн евро противоречит Конституции.

Россия одобрила выделение кредита Молдове по просьбе президента страны Игоря Додона для поддержки экономики. Этот кредит сравнивают с "кредитом Януковича" 2013 года.

Оппозиция называет соглашение опасным для страны. Наибольшие вопросы по кредиту в парламенте вызвала статья 7, пункт 2 соглашения, где говорится о том, что властям придется взять на себя и просроченные долги по одобренным государством займам молдовских компаний перед российскими банками, поскольку не было ясности, зачем этот пункт нужен и какие кредиты могут просить молдовские компании у российских банков.