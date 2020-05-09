Экс-глава МИД Австрии, которая танцевала на свадьбе с Путиным, будет работать на Russia Today

Бывшая руководительница МИД Австрии Карин Кнайсль, которая прославилась танцами на своей свадьбе с президентом РФ Владимиром Путиным, будет писать колонки для пропагандистского кремлевского вещателя Russia Today (RT).

Эту новость сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян, пишет "Европейская правда".

"Та же экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, с которой на ее свадьбе танцевал Путин, теперь будет писать для нас авторские колонки", - написала Симоньян 8 мая в своем Twitter.



Кнайсль занимала кресло министра иностранных дел в правительстве Себастьяна Курца с декабря 2017 года по квоте ультраправой Австрийской партии свободы. Она ушла из министерства после падения первого правительства Курца, что произошло из-за скандала с подкупом Партии свободы (подробнее - в статье: Ибица, россиянка и тень Фирташа: как 7 часов видео уничтожили ультраправых в правительстве Австрии).

Как пишет издание Kronen Zeitung, в апреле стало известно, что Кнайсль в результате кризиса с коронавирусом имела "нулевой доход" и жаловалась, что не может получить ни цента из фонда поддержки самозанятых. В то же время разрушался ее брак, о ссорах и даже драке Кнайсль с мужем писали австрийские СМИ. Сейчас супруги в процессе развода.

Издание предполагает, что дружба Кнайсль с главой РФ проложила ей путь к новой работе.

В своей первой колонке для RT под названием "Машина как символ" Кнайсль уверена, что пандемия не изменит тот факт, что авто и в дальнейшем будет символом свободы и мобильности.