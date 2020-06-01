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У Франції в середині червня скасують карантинну дистанцію в потягах 

Понеділок, 1 червня 2020, 10:42

У Франції з середини червня скасують обов'язкове дотримання дистанції між пасажирами в поїздах, які зараз змушені ходити напівпорожніми. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.

З середини червня правило, за яким французький оператор залізниць SNCF міг продавати не більше 50% місць в поїздах, щоб забезпечити дистанцію між пасажирами, буде скасовано. 

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Таким чином французи зможуть вирушити на відпочинок в межах країни, а залізнична компанія перестане зазнавати збитків.

Водночас обов'язкове носіння масок у громадському транспорті залишиться.

За даними SNCF, для окупності швидкісних поїздів TGV потрібно продавати від 60 до 80% квитків, залежно від класу поїзда.

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У Парижі і столичному регіоні збережеться обмеження на користування міським транспортом в ранкові та вечірні години пік. Як мінімум до 22 червня парижанам потрібно буде мати довідку, щоб проїхати в цей час в електричці, метро, ​​трамваї або автобусі.

В середині травня прем'єр-міністр Франції оголосив: якщо не буде погіршення епідеміологічної ситуації, то французи зможуть поїхати у відпустку в липні і в серпні. 

Французький уряд сподівається, що французи оберуть свою країну для проведення літніх канікул цього року.

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