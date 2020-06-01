Во Франции в середине июня отменят карантинную дистанцию ​​в поездах

Во Франции с середины июня отменят обязательное соблюдение дистанции между пассажирами в поездах, которые сейчас вынуждены ходить полупустыми.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

С середины июня правило, согласно которому французский оператор железных дорог SNCF мог продавать не более 50% мест в поездах, чтобы обеспечить дистанцию ​​между пассажирами, будет отменено.

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Таким образом французы смогут отправиться на отдых в пределах страны, а железнодорожная компания перестанет нести убытки.

В то же время обязательное ношение масок в общественном транспорте останется.

По данным SNCF, для окупаемости скоростных поездов TGV нужно продавать от 60 до 80% билетов, в зависимости от класса поезда.

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В Париже и столичном регионе сохранятся ограничения на пользование городским транспортом в утренние и вечерние часы пик. Как минимум до 22 июня парижанам нужно будет иметь справку, чтобы проехать в это время в электричке, метро, ​​трамвае или автобусе.

В середине мая премьер-министр Франции объявил: если не будет ухудшения эпидемической ситуации, то французы смогут поехать в отпуск в июле и в августе.

Французское правительство надеется, что французы выберут свою страну для проведения летних каникул в этом году.

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