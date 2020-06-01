Во Франции в середине июня отменят карантинную дистанцию в поездах
Во Франции с середины июня отменят обязательное соблюдение дистанции между пассажирами в поездах, которые сейчас вынуждены ходить полупустыми.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.
С середины июня правило, согласно которому французский оператор железных дорог SNCF мог продавать не более 50% мест в поездах, чтобы обеспечить дистанцию между пассажирами, будет отменено.
Таким образом французы смогут отправиться на отдых в пределах страны, а железнодорожная компания перестанет нести убытки.
В то же время обязательное ношение масок в общественном транспорте останется.
По данным SNCF, для окупаемости скоростных поездов TGV нужно продавать от 60 до 80% билетов, в зависимости от класса поезда.
В Париже и столичном регионе сохранятся ограничения на пользование городским транспортом в утренние и вечерние часы пик. Как минимум до 22 июня парижанам нужно будет иметь справку, чтобы проехать в это время в электричке, метро, трамвае или автобусе.
В середине мая премьер-министр Франции объявил: если не будет ухудшения эпидемической ситуации, то французы смогут поехать в отпуск в июле и в августе.
Французское правительство надеется, что французы выберут свою страну для проведения летних каникул в этом году.
Читайте также: Шенген готовят к открытию: как в ЕС меняют правила для туристов-иностранцев