Посольство РФ в Кишиневе эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Здание посольства России в центре Кишинева 1 июня эвакуировали из-за сообщения о бомбе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на молдавское издание NewsMaker.

Анонимный звонок о бомбе в здании российского посольства поступил в 11:27. На место сразу выехали специализированные наряды полиции, зону окружили, персонал эвакуировали.

Как сообщила пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, при проверке территории вокруг посольства саперы обнаружили зеленую сумку в 15-20 метрах от здания. Однако сообщение о бомбе оказалось ложным.

"Взрывчатых веществ в сумке не обнаружено", - заявила пресс-секретарь.