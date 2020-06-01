Посольство РФ в Кишиневе эвакуировали из-за сообщения о бомбе
Понедельник, 1 июня 2020, 13:23
Здание посольства России в центре Кишинева 1 июня эвакуировали из-за сообщения о бомбе.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на молдавское издание NewsMaker.
Анонимный звонок о бомбе в здании российского посольства поступил в 11:27. На место сразу выехали специализированные наряды полиции, зону окружили, персонал эвакуировали.
Как сообщила пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, при проверке территории вокруг посольства саперы обнаружили зеленую сумку в 15-20 метрах от здания. Однако сообщение о бомбе оказалось ложным.
"Взрывчатых веществ в сумке не обнаружено", - заявила пресс-секретарь.
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