Нідерланди відкрили ресторани, музеї та кінотеатри з обмеженням у 30 осіб

Після десяти тижнів від початку коронавірусної кризи у Нідерландах знову запрацювали ресторани, музеї та кінотеатри.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.nl.

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1 червня кафе, театри та пляжні павільйони відкрилися в понеділок. Усі заклади працюють з обов'язковим дотриманням санітарно-гігієнічних норм і соціального дистанціювання. На кожен заклад допускається перебування максимально 30 відвідувачів.

Усі відвідувачі музеїв та пабів повинні заздалегідь зробити бронювання.

Громадський транспорт повертається до звичайного графіку. Всередині необхідно носити маску для обличчя.

Крім того, з 1 червня громадяни з легкими симптомами, які могли б вказувати на коронавірусну інфекцію, можуть пройти тест на коронавірус. Раніше в Нідерландах тестували окремі групи населення, наприклад лікарів та вчителів.

Уряд Нідерландів поступово послаблює карантинні заходи. Наступний етап пом’якшень запланований з 1 липня. Тоді ресторани, кафе та заклади культури можуть приймати до 100 відвідувачів.

Кількість нових інфекцій постійно зменшується в Нідерландах протягом декількох тижнів. У розпал пандемії на початку квітня в середньому 500 людей госпіталізували щодня. Минулого тижня їх було в середньому дев'ять.

Близько 6 тисяч людей померли від COVID-19.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте не зміг відвідати свою матір в останні тижні перед її смертю через коронавірусні обмеження.