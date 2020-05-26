Прем'єр Нідерландів не зміг відвідувати матір перед смертю через карантин 

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте не зміг відвідати свою матір в останні тижні перед її смертю через коронавірусні обмеження.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Нідерландський прем’єр підпорядковувався правилам, які забороняють відвідини будинків для літніх людей.

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Рютте в понеділок оголосив про смерть своєї 96-річної матері в будинку у Гаазі - майже через два місяці після того, як уряд закрив усі такі установи для громадськості 20 березня.

"Прем'єр-міністр виконував усі директиви", - заявив прессекретар нідерландського прем’єра, коли його запитали про те, чи прем'єр-міністр дотримувався правил і тому не бачив свою матір до її смерті.

Його мати не померла від COVID-19, хоча раніше в будинку, де вона жила, був спалах захворювання, повідомляють нідерландські ЗМІ.

З понеділка влада Нідерландів дозволила індивідуальні відвідини деяких будинків по догляду. Цей захід буде поширено на всі будинки 15 червня.

Нідерланди запроваджували менш суворий карантин у порівнянні з іншими європейськими країнами.