Епідемія без ускладнень для бізнесу: як працює нідерландський шлях боротьби з коронавірусом

Уже майже місяць, як Європа занурилася у боротьбу з епідемією. Коронавірус виявлений в усіх куточках континенту; щоденна статистика з Італії, Іспанії чи Франції не лишає байдужих; європейські держави одна за одною запроваджують обмеження...

Втім, деякі європейські країни обрали інший шлях.

Нідерланди від початку підпали під критику країн-сусідів та частини власних політиків і пересічних громадян через обраний урядом "м'який" підхід до боротьби з коронавірусом. Без жорстких заборон. Без розірваного транспортного сполучення зі світом.

Свої кроки уряд Нідерландів здійснює, відштовхуючись від концепції групового імунітету. Мовляв, усе одно перехворіють майже всі – але дорогою треба не "вбити" економіку держави.

Які обмежувальні заходи все ж запровадили у Нідерландах, як держава підтримує бізнес та як змінюється ситуація в країні – у статті на "Європейській правді".

Не український підхід

Епідемія коронавірусу дісталася Нідерландів ще 27 лютого: у місті Тілбург, на півдні країни, госпіталізували чоловіка з симптомами COVID-19, який саме повернувся з поїздки до Північної Італії. Втім, відразу після того було виявлено ще дев'ять інфікованих, семеро з яких взагалі не мали контакту з закордоном, причому симптоми у них проявилися ще до виявлення першого пацієнта.

Стало очевидним, що вірус вже є на території країни, вже передається між її мешканцями, тож закриття кордонів не дозволить "ізолюватися" від епідемії.

Уряд Нідерландів обрав стратегію дій, яка є протилежною до української та спокійніша у порівнянні з більшістю країн ЄС.

У Гаазі спиралися на концепцію групового імунітету населення країни.

Це означає, що велика кількість людей буде заражена під час пандемії і, як наслідок, виробить імунітет проти вірусу. Люди, які перехворіли, не будуть поширювати вірус і стануть "щитом" для більш уразливих груп населення (літніх та важкохворих людей).

Ще на початку уряд заявляв, що у якийсь момент, якщо лікарні будуть переповнені, може вдатися до закриття магазинів і заборони виходити на вулиці. Але робити повний "локдаун" країни на випередження, щоб стримати вірус, немає сенсу.

За таку "необачність" прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте отримував жорстку критику від європейських колег. Від деяких науковців і експертів лунали запитання, "чи він при своєму розумі", дехто називав рішення уряду Нідерландів аморальним.

"Вірус тут, і він нікуди не піде, це треба прийняти. Його не стримати в будь-якому разі, він мандрує планетою, і зупинка суспільного життя для того, щоб перечекати, поки він піде, може тривати і рік. Стримування вірусу таким чином не порівняти зі шкодою від зупинки суспільного життя", – відповідав їм прем’єр.

Адже економічні наслідки від повної та тривалої зупинки країни можуть бути набагато гіршими за наслідки епідемії.

Втім, про безконтрольність не йшлося. Рютте наголошував, що головне завдання – розтягнути в часі кількість людей, що захворіють, тому Служба здоров’я населення ретельно стежить за розвитком ситуації, і за потреби уряд може переглядати перелік заходів.

Та вже за тиждень посилені заходи, про посилення яких гіпотетично говорив прем’єр, перетворилися на необхідність.

Без заборон не обійшлося

Запроваджуючи заборони, в Нідерландах знову вчинили не так, як робить більшість держав. Вони не стали оголошувати короткий карантин на пару тижнів, щоби потім продовжувати його – а запровадили деякі обмеження одразу до літа.

Адже у тому, що епідемія прийшла надовго, сумнівів немає.

Головні заборони, запроваджені у Нідерландах, стосуються дозвілля, а не бізнес-діяльності.

Отже, рішенням уряду від 23 березня усі масові заходи заборонені до 1 червня (до того був встановлений поріг у 100 осіб). За порушення – штраф.

Виняток – тільки поховання та весілля, що проводяться в церкві.

Мери отримали більше повноважень на випадок, якщо мешканці міст порушуватимуть запроваджені правила.

Міська влада може припиняти роботу та блокувати доступ до магазинів, парків, гральних майданчиків та пляжів.

Попри заклики уряду, громадяни не відразу дослухались до них.

Перший тиждень після закликів "залишатися вдома" парки, пляжі та природні зони були заповнені людьми, продовжувались вечірки. Як наслідок, влада закрила доступ до цих зон відпочинку. Тепер за дотриманням виконання таких рекомендацій стежить поліція. В окремих муніципалітетах правоохоронці використовують дрони, що шукають скупчення людей.

У багатьох містах, включно з Гаагою, влада закрила ринки, адже люди там не зберігали дистанції 1,5 метра між покупцями.

Супермаркет "Альберт Хайн" ввів спеціальну годину для літніх людей, з 7:00 до 8:00 ранку, коли вони можуть безпечно зробити покупки до того, як інші прийдуть до магазина. В супермаркеті "Лідл" зробили окрему касу для літніх людей.

На відміну від України, Нідерланди (як і більшість країн ЄС) не зупиняли громадський транспорт, попри епідемію. Проте уряд закликає користуватися ним тільки за невідкладної потреби. Транспортні засоби проходять дезінфекцію, а пасажири повинні заходити тільки в задні двері, щоби менше контактувати з водіями.

Проїзд потрібно сплачувати лише в автоматах, тимчасово кондуктори не продають квитки.

Робота в усіх "контактних" професіях призупинена – як-то масажисти, перукарі, майстри манікюру, ескорт-сервіс, інструктори з водіння.

Без вечірок, але з марихуаною

Ресторани, спортклуби, музеї, театри, сауни – також закриті. Поки що до 6 квітня. (Усі публічні заходи, нагадаємо, скасовано до 1 червня.)

В місті Роттердам поліція виписала штраф 24 юнакам за порушення карантину, а мер міста Роттердам закрив готель Grand Hotel в центрі міста, в якому вони влаштували вечірку в обхід правил карантину. Це лише одна з багатьох вечірок, яку поліція "зіпсувала" в різних містах.

Розігнали навіть "антикоронну" вечірку в лісі, яку зібрали через фейсбук, на знак протесту проти карантину; більшість молодих людей встигли втекти, проте кількох учасників затримали.

Покарання цим порушникам не є уніфікованим: мерам міст надається право виписувати за порушення правил карантину штрафи до 400 євро на людину. Підприємства, що не забезпечують дотримання дистанції, можуть штрафувати до 4000 євро.

І звісно ж, коли йдеться про Нідерланди, не можна не згадати про кофішопи, в яких можна придбати легкі наркотики. Спершу було вирішено закрити ці заклади повністю, через що в останній день роботи по всій країні перед ними утворилися величезні черги.

Але з’явився і небажаний наслідок: виріс чорний ринок торгівлі гашишем і марихуаною. Для протидії цьому влада дозволила кофішопам працювати у режимі "на винос": тепер там можна придбати "травичку", але споживати її доведеться не на місці, а вдома чи деінде.

З окремими викликами стикнулися батьки з малими дітьми.

За закритих майданчиків, розважальних закладів тощо батькам доводиться шукати нові методи

Щоб якось розважити дітей і відволікти їх від коронакризи, мешканці виставляють іграшкових ведмедиків та інші м'які іграшки у вікнах своїх будинків – щоб діти могли "полювати за ведмедиками" під час прогулянок на свіжому повітрі.

Цю ідею Нідерланди запозичили від Австралії та Великої Британії. Люди також виставляють фото ведмедиків у соціальних мережах.

Є і добрі новини.

Фундація бездомних котів Реймонд повідомляє, що кожного дня їх завалюють телефонними дзвінками, і їм доводиться відмовляти бажаючим, оскільки котів більше не залишилось.

Бажаючі знайти домашнього улюбленця записуються в список очікування, який нараховує вже сотні імен.

Популярності набирають також домашні кролики.

Освіта без екзаменів

Хоча на початку епідемії школи і дитячі садки не закривали, бо не відносили дітей до вразливих груп, вже 15 березня уряд вирішив закрити їх до 31 березня, а пізніше продовжив заборону до 6 квітня.

Та найбільше епідемія вплине і на випускників середньої школи.

Уряд не чекає швидкого завершення епідемії, тому цього року учні не зможуть здати централізований державний випускний екзамен, який скасували через коронавірус.

Диплом про завершення середньої освіти випускники отримають за результатами шкільних іспитів.

До початку червня школам відведено час для організації таких "внутрішніх" іспитів. До загальної випускної оцінки будуть також зараховані результати поточних шкільних контрольних – вони складуть 50% цієї оцінки. Також учні, які мали нижчу успішність протягом року та готувалися саме до державного випускного, повинні отримати шанс на перездачу.

Міністр освіти Арі Слоба наголошує, що учні отримають повноцінний диплом.

Проте освітяни все одно турбуються, як будуть сприйматися ці "коронадипломи" університетами і чи не надто впаде рівень учнів через онлайн-підготовку. Адже нідерландські підлітки – так само, як і наші – сприймають карантин як "канікули".

Як спрацює ця "зміна правил гри під час гри", досі не зрозуміло.

Не дати бізнесу "впасти"

Уряд Нідерландів готовий виділити близько 10-20 мільярдів євро, щоб врятувати і підтримати бізнес в країні. Перший пакет допомоги розраховано на три місяці, після чого, за необхідності, його буде подовжено.

Заходи уряду включають:

1. На найближчі три місяці бізнеc звільняється від сплати податків. Потрібно просто подати запит на відтермінування сплати – і збір припиняється миттєво, без необхідності надання підприємством супровідних доказових документів.

2. Для самозайнятих осіб (аналог наших ФОПів) уряд три місяці покриватиме дохід у мінімальному для прожиткового мінімум розмірі (це від 550 до 1600 євро, залежно від віку, сімейного стану), якщо вони не мають іншої роботи. Отриману грошову допомогу не потрібно повертати державі.

3. Запроваджується пакет допомоги до 4000 євро для невеликих бізнесів, у секторах, що особливо сильно постраждали внаслідок епідемії.

4. Роботодавці, оборот яких зменшився на 20% і більше, можуть скоротити робочі години працівників із компенсацією від держави. Досі уряд брав на себе виплату 75% заробітної плати за скорочені години. Тепер це становитиме 90%.

5. Також для підприємств полегшено умови отримання банківських кредитів, із наданням державних гарантій на половину суми кредиту.

Словом, уряд Нідерландів робить усе можливе, аби запобігти банкрутству підприємств і втраті працівниками роботи та доходу. Хоча міністр фінансів визнав: навіть попри ці заходи, буде боляче. Всім проблемами бізнесу уряд запобігти не зможе.

До слова, допомога надається урядом не за рахунок інших видатків, як, наприклад, на освіту чи медичну допомогу. Щоб допомогти підприємствам, уряд готовий збільшити державний борг.

Медицина на передовій

Підхід "колективного імунітету" має свою ціну. Кількість підтверджених випадків перевищила 11,7 тисячі на 17-мільйонну країну.

Попри запроваджені обмеження, місць у лікарнях вже дуже скоро буде не вистачати.

За даними Міністерства здоров’я, наразі доступними є всього 925 ліжок для інтенсивної терапії.

В Нідерландах також є нестача масок. Китай надіслав допомогу - 1,3 мільйона масок типу FFT2. Проте після розподілення їх по лікарнях виявилось, що близько 600 тисяч масок - неналежної якості, захисна мембрана не прилягає щільно до обличчя, а отже, не може захистити від проникнення вірусу.

Маски неналежної якості вирішили повернути до Китаю.

Бізнес також поспішив на допомогу. 100 дихальних апаратів державі надала компанія Philips (її штаб-квартира розташована в Амстердамі); ще 900 замовлені та надійдуть ближчими тижнями.

Міністр медичного догляду Ван Рейн, втім, заявляє, що і цього буде недостатньо, і потрібно буде більше таких систем. Та проблемою є те, що фабрики Philips знаходяться в Сполучених Штатах (де також вирує епідемія), а компоненти для них надходять з усього світу, і з деякими виникли проблеми.

Окреме питання: тести на коронавірус.

ВООЗ закликає усі країни проводити якомога більше тестів.

Однак Нідерланди тестують осіб лише з груп ризику – літніх та зі зниженим імунітетом. Ті, у кого проявляються симптоми, що можуть вказувати на наявність коронавірусу, мають залишатися вдома і чекати, щоб ці симптоми тривали щонайменше протягом 24 годин. І тільки після цього вони можуть звернутися до лікаря для проведення тестування.

Причина цього – брак тестів.

Проблему викликало те, що Нідерланди залежні від швейцарської фармацевтичної компанії Roche, яка тривалий час відмовлялася надати рецепт виготовлення реагентів для тесту. Лише 27 березня компанія таки погодилася дати рецепт уряду Нідерландів.

Експерти зазначають, що, на жаль, це не вирішує проблему так швидко, виготовлення тестів залишається проблематичним.

Однак у Нідерландах вірять, що зможуть впоратися.

28 березня Державна служба здоров’я та навколишнього середовища RIMV повідомила, що кількість померлих була дещо меншою, ніж у попередні дні. Також кількість нових випадків зараження почала зростати менш стрімко.

І якщо така тенденція збережеться ще протягом кількох днів, можна буде зробити певні висновки про дієвість впроваджених карантинних заходів у Нідерландах без ізоляції країни, зупинки транспорту та всього бізнесу.

Втім, певності у цьому наразі немає ні в кого. Неможливо виключити, що вже ближчим часом епідемія у країні зайде в піке. Кількість діагностованих хворих сягнула 12 600.

А минула доба встановила антирекорд: 175 загиблих. Загальна кількість жертв COVID-19 у країні перевищила 1000 людей.

Авторка: Тетяна Шевчук,

Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ,



для "Європейської правди"