Нидерланды открыли рестораны, музеи и кинотеатры с ограничением в 30 человек

После десяти недель с начала коронавирусного кризиса в Нидерландах снова заработали рестораны, музеи и кинотеатры.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.nl.

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1 июня кафе, театры и пляжные павильоны открылись в понедельник. Все заведения работают с обязательным соблюдением санитарно-гигиенических норм и социального дистанцирования. На каждое заведение допускается пребывание максимально 30 посетителей.

Все посетители музеев и пабов должны заранее совершить бронирование.

Общественный транспорт возвращается к обычному графику. Внутри необходимо носить маску для лица.

Кроме того, с 1 июня граждане с легкими симптомами, которые могли бы указывать на коронавирусную инфекцию, могут пройти тест на коронавирус. Ранее в Нидерландах тестировали отдельные группы населения, например врачей и учителей.

Правительство Нидерландов постепенно ослабляет карантинные меры. Следующий этап смягчений запланирован с 1 июля. Тогда рестораны, кафе и учреждения культуры могут принимать до 100 посетителей.

Число новых случаев инфекции постоянно уменьшается в Нидерландах в течение нескольких недель. В разгар пандемии в начале апреля в среднем 500 человек госпитализировали каждый день. На прошлой неделе их было в среднем девять.

Около 6000 человек умерли от COVID-19.

Напомним, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте не смог посетить свою мать в последние недели перед ее смертью в связи с коронавирусными ограничениями.