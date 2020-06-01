Фінляндія відкрила ресторани, музеї та басейни

Фінляндія відкрила ресторани, кав’ярні, музеї та басейни у рамках наступного послаблення карантинних обмежень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

У Фінляндії сьогодні відновили роботу більшість кав’ярень та ресторанів, після близько двох місяців карантину.

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З міркувань безпеки, поки що вони зможуть приймати 50% кількості відвідувачів, на яку розраховані. Для літніх майданчиків жорстких обмежень щодо кількості клієнтів немає.

Закладам дозволено працювати до 11 вечора, а продаж алкоголю заборонено після 10 вечора.

Попри дозвіл працювати, не всі заклади планують відкриватися цього тижня.

Рішення уряду про закриття закладів громадського харчування прийняли 4 квітня у зв’язку з епідемією, але вже до того багато закладів зачинилися самі через різке зниження кількості клієнтів.

Нагадамо, уряд Фінляндії підготував план фінансової підтримки ресторанної галузі для компенсації збитків, яких зазнали підприємці у зв’язку з карантином.

Від сьогодні відновили роботу також відкриті і закриті басейни, але з обмеженням на кількість відвідувачів – не більше 10 у кожній секції. Один відвідувач може перебувати у басейні не більше 2 годин.

За останню добу в країні виявили 26 нових хворих на коронавірус, 1 хворий помер.

З початку епідемі, у Фінляндії зареєстрували 6 885 підтверджених випадків коронавірусу. З них 318 померли, понад 5 500 – одужали.