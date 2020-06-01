У Швеції вперше за 11 тижнів жодної смерті від коронавірусу

У Швеції за добу не зафіксували жодного смертельного випадку серед інфікованих на коронавірус – вперше після 13 березня.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

За даними Міністерства охорони здоров'я, за останню добу підтверджено 31 новий випадок захворювання. Загалом з початку епідемії були інфіковані 37 542 осіб.

Увесь минулий тиждень у Швеції знижувалася кількість померлих від коронавірусу, проте країна все одно мала найбільшу кількість смертей від COVID-19 в Європі на душу населення.

У Швеції підтверджено 4395 летальних випадків від коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що Швеція відкриє університети і школи для учнів старших класів з середини червня. Школи для дітей молодшого віку відкриті протягом усієї епідемії коронавірусу.

Швеція, як відомо, не застосувала жорсткий карантин для боротьби з вірусом, залишивши більшість шкіл, магазинів та ресторанів відкритими і покладаючись на добровільні заходи, орієнтовані на соціальне дистанціювання та гігієну.