Финляндия открыла рестораны, музеи и бассейны

Финляндия открыла рестораны, кафе, музеи и бассейны в рамках следующего этапа ослабления карантина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

В Финляндии сегодня возобновили работу большинство кафе и ресторанов, после около двух месяцев карантина.

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Из соображений безопасности, пока что они смогут принимать 50% количества посетителей, на которое рассчитаны. Для летних площадок жестких ограничений по количеству клиентов нет.

Заведениям разрешено работать до 11 вечера, а продажа алкоголя запрещено после 10 вечера.

Несмотря на разрешение работать, не все рестораны планируют открываться на этой неделе.

Решение правительства о закрытии заведений общественного питания было принято 4 апреля, но уже до того много заведений закрылись сами из-за резкого снижения количества клиентов.

Напомним, правительство Финляндии подготовило план финансовой поддержки ресторанной отрасли для компенсации убытков в связи с карантином.

С сегодняшнего дня возобновили работу также открытые и закрытые бассейны, но с ограничением на количество посетителей - не более 10 в каждой секции. Один посетитель может находиться в бассейне не более 2:00.

За последние сутки в стране обнаружили 26 новых больных коронавирусом, 1 больной умер.

С начала эпидемий, в Финляндии зарегистрировали 6885 подтвержденных случаев коронавируса. Из них 318 больных умерли, более 5500 - выздоровели