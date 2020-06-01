Епідемія в Італії: нових хворих – найменше з кінця лютого
В Італії за останню добу виявили найменше нових випадків коронавірусу за більше ніж 3 місяці.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriere, про це свідчать останні дані Департаменту соціального захисту Італії.
За останні 24 години в країні виявили 178 нових хворих на коронавірус, порівняно з 355 вчора. Це найменший показник з 26 лютого.
На Ломбардію, епіцентр епідемії в країні, припадає менше половини нових випадків – 50. У Мілані захворіли лише 8 людей.
Одужали за добу 848 пацієнтів; напередодні ця цифра становила 1874.
Померли за добу 60 хворих на коронавірус – дещо менше, ніж 75 напередодні.
Загалом в Італії з початку епідемії зареєстрували 233 917 підтверджених випадків коронавірусу. 33 475 хворих померли, 158 355 – одужали.
Зараз в країні залишається 41 367 хворих на коронавірус, що на понад 700 менше, ніж вчора. З них госпіталізовані – близько 6099. У реанімації перебувають 424 пацієнти, що на 11 менше, ніж вчора.
Як повідомлялося раніше, в Італії готуються тестувати додаток для відстеження контактів хворих на коронавірус, який має допомогти швидко виявляти інфікованих людей на етапі виходу з карантину.