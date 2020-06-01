В Италии - наименьшее число новых больных с конца февраля

В Италии за последние сутки обнаружили наименьшее число новых случаев коронавируса за более чем 3 месяца.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriere, об этом свидетельствуют последние данные Департамента социальной защиты Италии.

За последние 24 часа в стране обнаружили 178 новых больных коронавирус, по сравнению с 355 вчера. Это наименьший показатель с 26 февраля.

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На Ломбардию, эпицентр эпидемии в стране, приходится менее половины новых случаев - 50. В Милане заболели только 8 человек.

Выздоровели за сутки 848 пациентов; накануне эта цифра составляла 1874.

Умерли за сутки 60 больных коронавирусом - несколько меньше, чем 75 накануне.

Всего в Италии с начала эпидемии зарегистрировали 233 917 подтвержденных случаев коронавируса. 33475 больных умерли, 158355 - выздоровели.

Сейчас в стране остается 41 367 больных коронавирус, что более чем на 700 меньше, чем вчера. Из них госпитализированы - около 6099. В реанимации находятся 424 пациентов, что на 11 меньше, чем накануне.

Как сообщалось ранее, в Италии готовятся тестировать приложение для отслеживания контактов больных коронавирус, который должен помочь быстро выявлять инфицированных людей на этапе выхода из карантина.