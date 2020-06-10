Європейські лідери, серед яких Меркель і Макрон, закликали ЄС готуватися до наступних пандемій

Низка європейських лідерів, серед яких Ангела Меркель та Еммануель Макрон, закликали ЄС краще готуватися до майбутніх пандемій.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters, з таким листом лідери країн ЄС звернулися до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

У спільному листі очільники країн ЄС, серед яких канцлерка Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон, а також прем’єри Данії, Іспанії, Бельгії та Польщі, зазначають, що Європа виявилася недостатньо готовою до пандемії і закликали дослідити кращі засоби реагування на такі виклики у майбутньому.

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Європейські лідери наголошують на важливості розробити єдиний підхід для усього ЄС – зокрема, на випадок "другої хвилі" пандемії коронавірусу, оскільки скоординовані дії можуть дати кращий результат, аніж зусилля кожної окремої країни.

Зокрема, пропонують створити постійний запас медичних захисних засобів та ліків та налагодити співпрацю, яка дозволить під час кризи своєчасно виробляти найважливіші товари.

Крім того, закликають розвивати європейські наукові потужності для розробки вакцин та фінансувати широкі клінічні випробування.

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