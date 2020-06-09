У Франції прокуратура розслідує дії уряду у врегулюванні коронакризи
Прокуратура Парижа почала попереднє розслідування заходів реагування влади на епідемію коронавірусу, щоб встановити, чи не було скоєно кримінальні злочини.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Прокурор заявив, що до судів надійшло 62 скарги з приводу врегулювання кризи з боку державних органів, включаючи урядові міністерства, місцеві органи влади та будинки літніх людей.
Метою попереднього розслідування є перевірка, чи були допущені урядом при прийнятті рішень в умовах пандемії будь-які порушення кримінального кодексу Франції
У Франції 29 209 людей померли від коронавірусної інфекції і загалом виявили 154 188 підтверджених випадків захворювання.
Як повідомлялося, згідно з дослідженням, жорсткий карантин врятував у Європі понад 3 мільйони життів.