У Франції прокуратура розслідує дії уряду у врегулюванні коронакризи

Прокуратура Парижа почала попереднє розслідування заходів реагування влади на епідемію коронавірусу, щоб встановити, чи не було скоєно кримінальні злочини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Прокурор заявив, що до судів надійшло 62 скарги з приводу врегулювання кризи з боку державних органів, включаючи урядові міністерства, місцеві органи влади та будинки літніх людей.

Метою попереднього розслідування є перевірка, чи були допущені урядом при прийнятті рішень в умовах пандемії будь-які порушення кримінального кодексу Франції

У Франції 29 209 людей померли від коронавірусної інфекції і загалом виявили 154 188 підтверджених випадків захворювання.

Як повідомлялося, згідно з дослідженням, жорсткий карантин врятував у Європі понад 3 мільйони життів.