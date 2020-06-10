Французька компанія Danone припиняє скандальну рекламу з Пореченковим - посол

Французька компанія Danone припиняє рекламну кампанію за участі російського актора Михайла Пореченкова, яку запустило представництво компанії Danone Russia.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив посол України у Франції Олег Шамшур.

"Маю для вас добрі новини. Щойно мені зателефонував Генеральний секретар Danone Франція Матіас Вішера. Компанія припиняє рекламну кампанію за участі Пореченкова. Швидка і адекватна реакція. А от тепер, коли апетит вже не псують, смачного", - написав посол у Twitter.

Маю для вас добрі новини. Щойно мені зателефонував Генеральний секретар @Danone Франція Матіас Вішера. Компанія припиняє рекламну кампанію за участі Пореченкова. Швидка і адекватна реакція. А от тепер, коли апетит вже не псують, смачного 🙂 — Shamshur Oleh (@Shamshur_O) June 10, 2020

Раніше компанія Danone Russia випустила рекламний ролик з Пореченковим, який перебуває в розшуку в Україні у справі про "терористичний акт або погрозу його вчинення". Оприлюднення відео викликала критику на адресу Danone.

В українському представництві компанії заявили, що їм прикро через ситуацію, що склалась, але вони не можуть "впливати на формування рекламної, комерційної та комунікаційної політик інших країн, зокрема і Росії".

Служба безпеки України в 2015 році оголосила Пореченкова у розшук. Російського актора підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 258 Кримінального кодексу (терористичний акт або погроза його вчинення).

30 жовтня 2014 року Пореченков побував у контрольованому проросійськими бойовиками Донецьку. Пізніше було поширене відео, на якому Пореченков, одягнутий у каску з написом "Преса", стріляє з кулемета.

У Держкіно України в 2015 році заборонило показ 69 фільмів із участю Пореченкова.