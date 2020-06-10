Французская компания Danone прекращает скандальную рекламу с Пореченковым – посол

Французская компания Danone прекращает рекламную кампанию с участием российского актера Михаила Пореченкова, которую запустило представительство компании Danone Russia.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил посол Украины во Франции Олег Шамшур.

"У меня для вас хорошие новости. Только что мне позвонил генеральный секретарь Danone Франция Матиас Вишера. Компания прекращает рекламную кампанию с участием Пореченкова. Быстрая и адекватная реакция. А вот теперь, когда аппетит уже не портят, приятного аппетита", - написал посол в Twitter.

Маю для вас добрі новини. Щойно мені зателефонував Генеральний секретар @Danone Франція Матіас Вішера. Компанія припиняє рекламну кампанію за участі Пореченкова. Швидка і адекватна реакція. А от тепер, коли апетит вже не псують, смачного 🙂 — Shamshur Oleh (@Shamshur_O) June 10, 2020

Ранее компания Danone Russia выпустила рекламный ролик с Пореченковым, который находится в розыске в Украине по делу о "террористическом акте или угрозе его совершения". Обнародование видео вызвало критику в адрес Danone.

В украинском представительстве компании заявили, что им обидно из-за сложившейся ситуации, но они не могут "влиять на формирование рекламной, коммерческой и коммуникационной политик других стран, в том числе и России".

Служба безопасности Украины в 2015 году объявила Пореченкова в розыск. Российского актера подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 258 Уголовного кодекса (террористический акт или угроза его совершения).

30 октября 2014 года Пореченков побывал в контролируемом пророссийскими боевиками Донецке. Позже было распространено видео, на котором Пореченков, одетый в каску с надписью "Пресса", стреляет из пулемета.

Госкино Украины в 2015 году запретило показ 69 фильмов с участием Пореченкова.