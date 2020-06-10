В Мюнхені авто в’їхало в групу людей, яких потім ще й побили

У німецькому місті Мюнхені автомобіль в'їхав у невеликий натовп людей, після чого пасажири авто напали на пішоходів, троє осіб постраждали.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

За повідомленнями поліції, в середу вдень автомобіль в'їхав в групу людей в Мюнхені. Три людини отримали поранення, всі вони були доставлені в лікарню.

Шестеро пасажирів автомобіля після наїзду напали на групу пішоходів, повідомили в мюнхенській поліції агентству DPA.

Поліція заявила, що навіть на цьому ранньому етапі розслідування чимало вказує на те, що нападники і потерпілі знали один одного.

Зараз поліція розшукує автомобіль та нападників.

Німецька газета Bild повідомила, що напад міг бути скоординованою атакою з метою помсти з боку членів мотоклубу Hells Angels.

Три людини, які отримали поранення, - чоловіки у віці 40-50 років з Мюнхена і його околиць. Bild також повідомив, що в атаці використовувався ніж.

Поліція оточила район нападу і попередила про можливі перебої руху.