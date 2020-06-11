Румунія може заборонити приватизацію на 2 роки

Парламент Румунії прийняв закон про зупинку приватизації державної власності у наступні два роки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Парламент Румунії 10 червня підтримав закон про зупинку приватизації державної власності у наступні два роки. Відповідний законопроєкт внесли депутати від соціал-демократичної партії (PSD), яка має більшість. Правоцентристський уряд виступає проти.

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Якщо президент не скористається правом вето, у наступні два роки в Румунії буде заборонено продаж активів державної власності у будь-якій компанії чи банку, незалежно від частки власності. Також буде призупинена приватизація, яка вже почалася.

Депутати пояснюють свою ініціативу тим, що після "коронакризи" економіка країни буде у скрутному становищі і вартість державних активів може знизитися.

Водночас, PSD і до пандемії виступала проти приватизації, заявляючи про неприпустимість "продажу іноземцям останніх перлин румунської економіки", серед яких називають державний банк CEC Bank, компанію "Гідроелектрика" (Hidroelectrica) та компанію Nuclearelectrica, яка володіє єдиною в країні атомною електростанцією.

Правляча Національна ліберальна партія (PNL) заявила, що звертатиметься з приводу закону до Конституційного суду.