У Греції повідомляють про зростання потоку нелегальних мігрантів

У Греції повідомляють про зростання кількості нелегальних мігрантів, які намагаються перетнути кордон країни з боку Туреччини.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє грецьке видання Kathimerini.

Кількість нелегальних мігрантів, які намагалися потрапити на територію країни з Туреччини через Еврос, у вівторок виявилася удвічі більшою, ніж в попередні дні. За добу поліція зупинила більш ніж 400 осіб у прикордонних зонах біля міст Тичеро та Ферес.

У попередні дні на цій ділянці прикордонники затримували в середньому 200-250 шукачів притулку.

Джерела видання у міністерстві цивільного захисту пов’язують це з традиційним збільшенням потоку мігрантів влітку.

Нагадаємо, наприкінці травня міністр цивільного захисту Міхаліс Хризохоїдіс повідомляв, що Греція збирається розширити паркан на кордоні з Туреччиною для захисту від нелегальних мігрантів.