Греція збирається розширити паркан на кордоні з Туреччиною для захисту від мігрантів

Греція збирається розширити паркан на кордоні з Туреччиною для захисту від нелегальних мігрантів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

Греція збирається розширити паркан на грецько-турецькому кордоні біля Евросу, щоб попередити наплив нелегальних мігрантів, які можуть знову намагатися потрапити до ЄС. Про це заявив міністр цивільного захисту Міхаліс Хризохоїдіс під час візиту на північно-східний кордон країни.

"Цей паркан буде споруджено задля захисту інтересів нашої країни", - зазначив Хризохоїдіс.

Міністр запевнив, що його візит не сигналізує про загрозливу ситуацію на кордоні.

"Зараз немає ніякої надзвичайної ситуації, турбуватися нема про що... Кордон є і залишатиметься у безпеці", - заявив він, додавши, що візит є частиною заходів із посилення прикордонної служби після перерви, пов’язаної з пандемією коронавірусу.

За його словами, зараз на кордон повертаються до служби співробітники поліції. Згодом їх замінять 400 новобранців-прикордонників, термін навчання яких затягнувся у зв’язку з епідемією.

Нагадаємо, у березні на грецько-турецькому кордоні спалахнули сутички між прикордонною поліцією і прохачами притулку, після того, як турецький уряд заявив, що більше не буде перешкоджати спробам людей потрапити в Європу.

Туреччина звинуватила грецькі сили в розстрілі одного мігранта та пораненні інших п'яти. Звинувачення Греції вказують, що турецька поліція використовує сльозогінний газ, щоб допомогти мігрантам незаконно перейти на її територію.

В середині квітня влада Греції висловлювала стурбованість тим, що мігранти і біженці збираються на узбережжі Туреччини з планами перетнути Егейське море, незважаючи на коронавірусні обмеження пересування.