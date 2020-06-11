У Франції коронавірусом заразилися щонайменше 50 тисяч медпрацівників 

У Франції з початку епідемії коронавірусом заразилися понад 50 тисяч працівників сфери охорони здоров’я.

Про це свідчать офіційні дані кількох організацій, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на канал BFMTV.

Відповідно до статистики на вечір середи, 29 319 французів померли через коронавірус. Працівники сфери охорони здоров'я в силу своєї діяльності виявилися в одній з найбільших груп ризику.

Таким чином, щонайменше 50 000 з них були заражені COVID-19 з початку кризи.

Опитування, проведене Пенсійним фондом французьких лікарів, опубліковане 3 червня, показало, що з березня 6000 самозайнятих лікарів звернулися за лікарняними, або близько 5% від усіх представників професії. 46 з них померли від вірусу.

Агентство громадської охорони здоров'я Франції також представило свій звіт 4 червня. В агентстві вказали, що 30 258 медпрацівників були інфіковані в лікарнях і 16 300 - в будинках літніх людей. Серед них 16 померлих.

Ці дані стосуються тільки 1160 лікарень з 3000.

Анн Бергер-Карбон, відповідальна за інфекційні хвороби в Агентстві громадської охорони здоров'я Франції, зазначила:"Я сподіваюся, що зрештою у нас будуть цифри, які будуть настільки вичерпними, наскільки це можливо".

Як повідомлялося, Франція не планує продовжувати дію надзвичайного стану у сфері охорони здоров’я після 10 липня, але готує закон, який при цьому дозволить продовжити деякі карантинні обмеження.