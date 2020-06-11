Во Франции коронавирусом заразились по меньшей мере 50 тысяч медработников

Во Франции с начала эпидемии коронавирусом заразились более 50 тысяч работников сферы здравоохранения.

Об этом свидетельствуют официальные данные нескольких организаций, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на канал BFMTV.

Согласно статистике на вечер среды, 29 319 французов умерли из-за коронавируса. Работники сферы здравоохранения в силу своей деятельности оказались в одной из крупнейших групп риска.

Таким образом, по меньшей мере 50 000 из них были заражены COVID-19 с начала кризиса.

Опрос, проведенный Пенсионным фондом французских врачей, опубликованный 3 июня, показал, что с марта 6000 самозанятых врачей обратились за больничным, или около 5% от всех представителей профессии. 46 из них умерли от вируса.

Агентство общественного здравоохранения Франции также представило свой отчет 4 июня. В агентстве указали, что 30 258 медработников были инфицированы в больницах и 16 300 - в домах престарелых. Среди них 16 погибших.

Эти данные касаются только 1160 больниц из 3000.

Анн Бергер-Карбон, ответственная за инфекционные болезни в Агентстве общественного здравоохранения Франции, отметила: "Я надеюсь, что в конце концов у нас будут цифры, которые будут настолько исчерпывающими, насколько это возможно".

Как сообщалось, Франция не планирует продлевать действие чрезвычайного положения в сфере здравоохранения после 10 июля, но готовит закон, который при этом позволит продолжить некоторые карантинные ограничения.