Кулеба розказав європейцям про неприпустимість нового референдуму РФ у Криму

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив європейським колегам на онлайн-заході Європейської народної партії, що Україна вважає неприпустимими наміри Москви провести в окупованому Криму референдум щодо обнулення термінів Путіна.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі МЗС України у четвер.

Кулеба 11 червня на запрошення Європейської народної партії у якості гостя взяв участь у засіданні міністрів закордонних справ ЄНП.

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Міністр наголосив на необхідності посилення санкційного тиску на РФ у зв’язку з триваючими і новими грубими порушеннями Росією прав людини і міжнародного права в окупованому Криму.

"Він також наголосив на неприпустимості намірів Москви незаконно організувати на півострові референдум щодо змін до Конституції РФ", - повідомили в МЗС.

"Для того, щоб реально змінити ситуацію, міжнародний політичний, військовий та економічний тиск на Москву повинен посилюватись і ставати більш згуртованим. І так повинно продовжуватись до повної деокупації Криму", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Президент Росії Володимир Путін призначив на 1 липня голосування щодо змін до Конституції РФ, які дозволять йому залишитися при владі до 2036 року.

Всеросійське голосування щодо змін до Конституції, які торкнуться і посади президента, спочатку планували провести 22 квітня, але через пандемію перенесли.