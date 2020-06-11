Кулеба рассказал европейцам о недопустимости нового референдума РФ в Крыму

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил европейским коллегам на онлайн-мероприятии Европейской народной партии, что Украина считает недопустимыми намерения Москвы провести в оккупированном Крыму референдум об обнулении сроков Путина.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе МИД Украины в четверг.

Кулеба 11 июня по приглашению Европейской народной партии в качестве гостя принял участие в заседании министров иностранных дел ЕНП.

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Министр отметил необходимость усиления санкционного давления на РФ в связи с продолжающимися и новыми грубыми нарушениями Россией прав человека и международного права в оккупированном Крыму.

"Он также отметил недопустимость намерений Москвы незаконно организовать на полуострове референдум по изменениям в Конституцию РФ", - сообщили в МИД.

"Для того чтобы реально изменить ситуацию, международное политическое, военное и экономическое давление на Москву должно усиливаться и становиться более сплоченным. И так должно продолжаться до полной деоккупации Крыма", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Президент России Владимир Путин назначил на 1 июля голосование по изменениям в Конституцию РФ, которые позволят ему остаться у власти до 2036 года.

Всероссийское голосование по изменениям в Конституцию, которые коснутся и должности президента, изначально планировали провести 22 апреля, но из-за пандемии перенесли.