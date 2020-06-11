В МЗС Грузії викликали посла України через заяву Саакашвілі
Міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані заявив, що до відомства викличуть українського посла Ігоря Долгова через заяви голови виконавчого комітету Ради реформ України Міхеїла Саакашвілі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання "Грузия Online".
За словами міністра, саме з побоюваннями спроб втручання Саакашвілі у грузинську політику пов'язаний виклик посла Грузії в Україні для консультацій.
"Це якраз те питання, яке спонукало нас до дуже серйозного підходу, через що ми відкликали посла для консультацій. Саме про це ми попереджали наших українських колег — людина, призначена на одну з високих посад, що знаходиться в розшуку, якого грузинське правосуддя хоче притягнути до відповідальності у чотирьох незалежних справах, продовжує втручатися у внутрішню політику Грузії.
Природно, заява, яку ми почули вчора, є прямим втручанням у внутрішні справи іншої країни і прямим втручанням громадянина України в процес виборів", - заявив Залкаліані, додавши, що в МЗС для роз'яснень буде викликаний український посол.
Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявив: "Я не збираюся спокійно дивитися на руйнування і остаточне знищення Грузії. Я дійсно буду на передній лінії боротьби".
Нагадаємо, 8 травня Грузія відкликала свого посла у Києві Теймураза Шарашенідзе для консультацій у зв'язку з призначенням колишнього грузинського президента Міхеіла Саакашвілі на посаду голови виконавчого комітету Ради реформ.