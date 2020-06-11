ЄС готовий до тіснішої співпраці зі Східним партнерством, але є незмінна умова

Євросоюз готовий до посилення співпраці з країнами-членами Східного партнерства, до якого належить Україна, за умови, що ті проводитимуть демократичні реформи.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це після онлайн-зустрічі глав МЗС ЄС і Східного партнерства заявив єврокомісар з питань політики сусідства і розширення Олівер Варгеї.

За його словами, під час онлайн-зустрічі було обговорено два питання: відповідь на пандемію та майбутню співпрацю зі Східним партнерством.

"Звичайно, наші політичні пріоритети не змінилися. Ми хочемо реформ. Демократичних реформ", - сказав Варгеї, відповідаючи на питання щодо умов, необхідних для поглиблення співпраці зі східними партнерами, які цього бажають.

Варгеї навів приклад Грузії, зазначивши, що у неї є цілий список реформ до виконання.

"А ми будемо надавати необхідні ресурси і фонди для цього… Як я сказав, усі можливості є для кожної країни Східного партнерства тісніше з нами співпрацювати. Ми готові до співпраці", - зазначив Варгелій.

Варгеї додав, що у час пандемії ЄС дав чітко зрозуміти, що для Європи Східне партнерство є чітким пріоритетом і залишиться ним, мобілізувавши майже мільярд євро на підтримку східних партнерів.

Нагадаємо, глава МЗС Дмитро Кулеба просуває ідею особливого статусу України, Молдови та Грузії у Східному партнерстві. Три держави виступають за поглиблення процесу політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС.