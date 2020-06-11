ЕС готов к более тесному сотрудничеству с Восточным партнерством, но есть неизменное условие

Евросоюз готов к усилению сотрудничества со странами-членами Восточного партнерства, к которому принадлежит Украина, при условии, что те будут проводить демократические реформы.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом после онлайн-встречи глав МИД ЕС и Восточного партнерства заявил еврокомиссар по вопросам политики соседства и расширения Оливер Варгеи.

По его словам, во время онлайн-встречи обсуждались два вопроса: ответ на пандемию и будущее сотрудничество с Восточным партнерством.

"Конечно, наши политические приоритеты не изменились. Мы хотим реформ. Демократических реформ", - сказал Варгеи, отвечая на вопрос об условиях, необходимых для углубления сотрудничества с восточными партнерами, которые этого желают.

Варгеи привел пример Грузии, отметив, что у нее есть целый список реформ к исполнению.

"А мы будем предоставлять необходимые ресурсы и фонды для этого... Как я сказал, все возможности есть для каждой страны Восточного партнерства теснее сотрудничать с нами. Мы готовы к сотрудничеству", - отметил Варгеи.

Варгеи добавил, что в настоящее время пандемии ЕС дал четко понять, что для Европы Восточное партнерство является четким приоритетом и останется им, мобилизовав почти миллиард евро на поддержку восточных партнеров.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба продвигает идею особого статуса Украины, Молдовы и Грузии в Восточном партнерстве. Три государства выступают за углубление процесса политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС.