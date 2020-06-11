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Зеленський змінив посла у Франції

Четвер, 11 червня 2020, 19:51

Володимир Зеленський у четвер звільнив з посади посла у Франції Олега Шамшура і призначив на його місце Вадима Омельченка. 

Відповідні укази розміщені на сайті президента, повідомляє "Європейська правда". 

 
Вадим Омельченко 

Вадим Омельченко з 2006 року є президентом Інституту Горшеніна,  аналітичного центру, що спеціалізується на соціологічних дослідженнях. 

Згідно з його біографією на сайті інституту, Омельченко двічі працював радником спікерів парламенту України, керував групою радників віцепрем'єр-міністра України з економічних реформ, а також обіймав посаду консультанта парламентського комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.

Теми, якими він опікувався, в інституті - внутрішня політика, вибори і кампанії, Донбас, політика, ЗМІ, відносини Україна-ЄС.

Олег Шамшур був призначений послом у Франції у 2014 році президентом Петром Порошенком. 

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