Зеленский сменил посла во Франции

Владимир Зеленский в четверг освободил от должности посла во Франции Олега Шамшура и назначил на его место Вадима Омельченко.

Соответствующие указы размещены на сайте президента, сообщает "Европейская правда".

Вадим Омельченко

Вадим Омельченко с 2006 года является президентом Института Горшенина, аналитического центра, специализирующегося на социологических исследованиях.

Согласно его биографии на сайте института, Омельченко дважды работал советником спикеров парламента Украины, руководил группой советников вице-премьер-министра Украины по экономическим реформам, а также занимал должность консультанта парламентского комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

Темы, которыми он занимался, в институте - внутренняя политика, выборы и кампании, Донбасс, политика, СМИ, отношения Украина-ЕС.

Олег Шамшур был назначен послом во Франции в 2014 году президентом Петром Порошенко.