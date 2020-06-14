Ірландія через чотири місяці після виборів близька до формування уряду

Ірландські партії Fianna Fail, Fine Gael і зелені знаходяться на порозі формування нового коаліційного уряду після більш ніж чотиримісячного глухого кута.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

" Сьогодні вранці три переговорні групи погодили більшу частину урядової програми. Невелика кількість питань була залишена на розсуд партійних лідерів, які повинні були вирішити їх пізніше цього дня", - сказав депутат від Партії зелених Оссіан Сміт після 19 годин переговорів.

Ірландія знаходиться в політичному глухому куті починаючи з виборів 8 лютого, коли жодна з партій не отримала достатню кількість голосів для формування уряду. Колись домінуючі партії Fianna Fail і Fine Gael змінювали одна одну при владі протягом всієї історії країни з часів Громадянської війни в Ірландії 1920-х років.

Партіям потрібна підтримка зелених для формування більшості в розколотому парламенті, який не може прийняти ніяких нових законів, включаючи ті, які необхідні для підтримки пакету заходів підтримки бізнесу, ураженого коронавірусом, вартістю 6,5 мільярда євро, до тих пір, поки не буде сформована нова адміністрація.

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