Ирландия через четыре месяца после выборов близка к формированию правительства

Ирландские партии Fianna Fail, Fine Gael и зеленые находятся на пороге формирования нового коалиционного правительства после более чем четырехмесячного тупика.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

" Сегодня утром три переговорные группы согласовали большую часть правительственной программы. Небольшое количество вопросов было оставлено на усмотрение партийных лидеров, которые должны были решить их позже в этот же день", - сказал депутат от Партии зеленых Оссиан Смит после 19 часов переговоров.

Ирландия находится в политическом тупике начиная с выборов 8 февраля, когда ни одна из партий не получила достаточное количество голосов для формирования правительства. Некогда доминирующие партии Fianna Fail и Fine Gael сменявшие друг друга у власти на протяжении всей истории страны со времен Гражданской войны в Ирландии 1920-х годов.

Партиям нужна поддержка зеленых для формирования большинства в расколотом парламенте, который не может принять никаких новых законов, включая те, которые необходимы для поддержки пакета мер поддержки бизнеса, пораженного коронавирусом, стоимостью 6,5 миллиарда евро, до тех пор, пока не будет сформирована новая администрация.

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