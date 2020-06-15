Грузия возобновила железнодорожное сообщение

В Грузии с 15 июня возобновилось железнодорожное сообщение, остановленное из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости Грузии".

Грузинская железная дорога заявляет, что компания готова обеспечить безопасную перевозку пассажиров и выполнения регуляций, установленных Министерством здравоохранения.

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Представители Министерства здравоохранения уже осмотрели вагоны поездов и заявили, что железная дорога тщательно соблюдает все регуляции и готова возобновить перевозки пассажиров.

На входах в вагоны пассажиры проходят термоскрининг, дезбарьер и должны обработать руки дезинфицирующим раствором. Диспенсеры для рук установлены во всех вагонах. Действуют требования социального дистанцирования и ношения масок.

С 29 мая в Грузии возобновили работу все виды муниципального транспорта, в том числе метро.

12 июня парламент Грузии сделал масочный режим обязательным, за нарушение - штрафы.