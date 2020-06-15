Французькі поліцейські продовжили акцію протесту

У Франції у неділю продовжився протест правоохоронців, обурених через висловлювання міністра внутрішніх справ Крістофа Кастанера, який закликав до нульової терпимості до проявів расизму.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Увечері в неділю декілька сотень правоохоронців зібралися на площі Трокадеро у Парижі, висловлюючи незгоду зі словами Крістофа Кастанера щодо расизму у лавах поліції. Минулого понеділка Кастанер заявив про систематичне відсторонення від роботи правоохоронців, викритих у расизмі, а також про "безкомпромісну боротьбу" з цим явищем. Слова міністра викликали гнів поліцейських, які вважають, що на них "навісили ярлик".

Поліцейські залишили увімкненими мигалки та сирени своїх авто і поскладали наручники на асфальт.

Акція відбулася за кілька годин після виступу президента Еммануеля Макрона, у якому він заявив, що правоохоронці "заслуговують на підтримку органів влади та вдячність з боку народу", які щоденно ризикують своїм здоров’ям і життям, оскільки без порядку "не буде ні безпеки, ні свободи".

"Ми аж ніяк не заспокоєні промовою цього вечора – навпаки. Ми хочемо конкретики, і хочемо, щоб міністр внутрішніх справ зробив крок назад", - розповів у коментарі один з правоохоронців.

"Це жахливо, коли вас підводить ваш шеф. У мене складається враження, що зараз умови диктує вулиця, а ми залишені сам на сам", - каже інша працівниця поліції.

Як повідомлялося, акція поліцейських відбулася також у п’ятницю на Єлисейських полях. У ній взяли участь кілька десятків правоохоронців. Увечері після цього відбулася зустріч Кастанера з профспілками правоохоронців, на якій він назвав обмовкою свої слова про те, що виступатиме за відсторонення правоохоронців від виконання обов’язків у разі "обґрунтованої підозри" у расизмі.

Профспілка Alliance вимагає зустрічі безпосередньо з президентом і чекає "рішучих дій".