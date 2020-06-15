Французские полицейские продолжили акцию протеста

Во Франции в воскресенье продолжился протест правоохранителей, возмущенных словами министра внутренних дел Кристофа Кастанера, который призывал к нулевой терпимости к проявлениям расизма.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Вечером в воскресенье несколько сотен правоохранителей собрались на площади Трокадеро, выражая несогласие со словами Кристофа Кастанера о расизме в рядах полиции. В прошлый понедельник Кастанер заявил о систематическом отстранении от работы правоохранителей, уличенных в расизме, а также о "бескомпромиссную борьбу" с этим явлением. Слова министра вызвали гнев полицейских, которые считают, что их "навесили ярлык".

Полицейские оставили включенными мигалки и сирены своих авто и положили наручники на асфальт.

Акция состоялась через несколько часов после выступления президента Эммануэля Макрона, в котором он заявил, что правоохранители "заслуживают поддержки органов власти и признательности со стороны народа", поскольку без порядка "не будет ни безопасности, ни свободы".

"Мы отнюдь не успокоенные речью в этот вечер - наоборот. Мы хотим конкретики, и хотим, чтобы министр внутренних дел сделал шаг назад", - рассказал в комментарии один из правоохранителей.

"Это ужасно, когда вас подводит ваш шеф. У меня складывается впечатление, что сейчас условия диктует улица, а мы оставлены один на один ", - говорит другая сотрудница полиции.

Как сообщалось, акция полицейских состоялась также в пятницу на Елисейских полях в Париже. В ней приняли участие несколько десятков правоохранителей.

Вечером после этого состоялась встреча Кастанера с профсоюзами правоохранителей, на которой он назвал оговоркой свои слова о том, что будет выступать за отстранение правоохранителей от исполнения обязанностей в случае "обоснованного подозрения" в расизме.

Профсоюз Alliance требует встречи непосредственно с президентом и ждет "решительных действий".