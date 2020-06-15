В Ірландії три партії домовилися сформувати уряд, прем'єри будуть чергуватися

Лідери ірландських партій Fianna Fail, Fine Gael і "Зелені" офіційно підписали коаліційну угоду після декількох місяців переговорів про формування уряду після лютневих виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Irish Times.

Відповідно до угоди, лідер Fianna Fail Мікаель Мартін і Лео Варадкар з Fine Gael, який виконував обов'язки прем'єр-міністра, по черзі будуть очолювати уряд.

Мартін очолить уряд найближчим часом, а Варадкар, згідно з договором, повернеться на пост прем'єра в 2022 році.

Угода також включає низку пріоритетів партії "зелених", таких, як додаткове фінансування громадського транспорту і велосипедної інфраструктури, збільшення податку на викиди вуглецю і більш амбітні цілі щодо скорочення викидів.

Ліва націоналістична партія Sinn Fein виграла вибори в лютому, випередивши традиційно домінуючих Fine Gael і Fianna Fáil вперше в історії республіки. Але три партії отримали приблизно рівну кількість місць.

Коронавірусна криза зрештою підштовхнула Fine Gael і Fianna Fail, традиційних суперників, спробувати об'єднати зусилля для формування уряду, але їм потрібна була підтримка ще однієї партії, щоб отримати більшість в парламенті.

Угода між трьома сторонами все ще має бути схвалена членами трьох партій. "Зеленим" потрібен набагато вищий рівень підтримки, ніж двом іншим партіям - більшість у дві третини - це означає, що є шанс, що члени партії можуть відмовитися від угоди.