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В Ирландии три партии договорились сформировать правительство, премьеры будут чередоваться

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В Ирландии три партии договорились сформировать правительство, премьеры будут чередоваться

Понедельник, 15 июня 2020, 17:06

Лидеры ирландских партий Fianna Fail, Fine Gael и "Зеленые" официально подписали коалиционное соглашение после нескольких месяцев переговоров о формировании правительства после февральских выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Irish Times.

В соответствии с соглашением, лидер Fianna Fail Микаэль Мартин и Лео Варадкар из Fine Gael, который исполнял обязанности премьер-министра, по очереди будут возглавлять правительство.

Мартин возглавит правительство в ближайшее время, а Варадкар, согласно договору, вернется на пост премьера в 2022 году.

Соглашение также включает ряд приоритетов партии "зеленых", таких как дополнительное финансирование общественного транспорта и велосипедной инфраструктуры, увеличение налога на выбросы углерода и более амбициозные цели по сокращению выбросов.

Левая националистическая партия Sinn Fein выиграла выборы в феврале, опередив традиционно доминирующих Fine Gael и Fianna Fáil впервые в истории республики. Но три партии получили примерно равное количество мест.

Коронавирусный кризис в конце концов подтолкнул Fine Gael и Fianna Fail, традиционных соперников, попытаться объединить усилия для формирования правительства, но им нужна была поддержка еще одной партии, чтобы получить большинство в парламенте.

Соглашение между тремя сторонами все еще должно быть одобрено членами трех партий. "Зеленым" нужен гораздо более высокий уровень поддержки, чем двум другим партиям - большинство в две трети - это значит, что есть шанс, что члены партии могут отказаться от соглашения.

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