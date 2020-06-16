У Макрона вимагають вислати чеченців, причетних до сутичок у Діжоні - ЗМІ

Єлисейський палац звернувся до МВС Франції з вимогою вислати чеченців, затриманих після сутичок у Діжоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання LCI.

"Єлисейський палац вражений насильством, яке охопило Діжон в останні дні. За нашими відомостями, Еммануель Макрон хоче видворити іноземців, причетних до цих заворушень" - йдеться у повідомленні видання.

Зокрема, адміністрація президента звернулась до міністерства внутрішніх справ з проханням про висилку іноземців, які були або будуть заарештовані.

Багато заарештованих чеченців - біженці.

У Єлисейському палаці уточнюють, що адміністративні процедури мають бути дотримані.

Як повідомлялося, МВС Франції ввело потужні сили поліції у Діжон, де кілька днів поспіль тривали заворушення за участі мешканців кварталу Грезій та чеченців.

За словами жителів міста, напружена обстановка вперше виникла в Діжоні в ніч на суботу, коли група молодих людей, обличчя яких були приховані масками, зібралися на площі Республіки і в районі Грезій. У багатьох з них в руках були прути, ножі і бейсбольні бити. На думку прокурора Діжона Еріка Мате, конфлікт викликаний суперечностями між чеченцями і вихідцями з країн Магрибу і може бути пов'язаний зі збутом наркотиків.