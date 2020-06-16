У Макрона требуют выслать чеченцев, причастных к столкновениям в Дижоне - СМИ

Елисейский дворец обратился в МВД Франции с требованием выслать чеченцев, задержанных после столкновений в Дижоне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание LCI.

"Елисейский дворец потрясен насилием, охватившим Дижон в последние дни. По нашим сведениям, Эммануэль Макрон хочет выдворить иностранцев, причастных к этим беспорядкам", - говорится в сообщении издания.

В частности, администрация президента обратилась в министерство внутренних дел с просьбой о высылке иностранцев, которые были или будут арестованы.

Многие арестованные чеченцы - беженцы.

В Елисейском дворце уточняют, что административные процедуры должны быть соблюдены.

Как сообщалось, МВД Франции ввело мощные силы полиции в Дижон, где несколько дней подряд продолжались беспорядки с участием жителей квартала Грезий и чеченцев.

По словам жителей города, напряженная обстановка впервые возникла в Дижоне в ночь на субботу, когда группа молодых людей, лица которых были скрыты масками, собрались на площади Республики и в районе Грезий. У многих из них в руках были прутья, ножи и бейсбольные биты. По мнению прокурора Дижона Эрика Мате, конфликт вызван противоречиями между чеченцами и выходцами из стран Магриба и может быть связан со сбытом наркотиков.